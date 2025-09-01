Volksabstimmung vom 30. November 2025

Am 30. November 2025 haben die Schweizer Stimmberechtigten über zwei Vorlagen abgestimmt.

Resultate

Vorlagen

Service-citoyen-Initiative

Am 30. November 2025 haben die Schweizer Stimmberechtigten über die Volksinitiative «Für eine engagierte Schweiz (Service-citoyen-Initiative)» abgestimmt.

Mehr über «Service-citoyen-Initiative»

Initiative für eine Zukunft

Am 30. November 2025 haben die Schweizer Stimmberechtigten über Volksinitiative «Für eine soziale Klimapolitik – steuerlich gerecht finanziert (Initiative für eine Zukunft)» abgestimmt.

Mehr über «Initiative für eine Zukunft»

Erläuterungen des Bundesrates

Gut zu wissen