Volksabstimmung vom 30. November 2025
Am 30. November 2025 haben die Schweizer Stimmberechtigten über zwei Vorlagen abgestimmt.
Vorlagen
Service-citoyen-Initiative
Am 30. November 2025 haben die Schweizer Stimmberechtigten über die Volksinitiative «Für eine engagierte Schweiz (Service-citoyen-Initiative)» abgestimmt.
Initiative für eine Zukunft
Am 30. November 2025 haben die Schweizer Stimmberechtigten über Volksinitiative «Für eine soziale Klimapolitik – steuerlich gerecht finanziert (Initiative für eine Zukunft)» abgestimmt.