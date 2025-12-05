Volksabstimmung vom 28. September 2025

Am 28. September 2025 haben die Schweizer Stimmberechtigten über zwei Vorlagen abgestimmt.

Resultate

Vorlagen

Liegenschaftssteuern auf Zweitliegenschaften

Am 28. September 2025 haben die Schweizer Stimmberechtigten über die kantonalen Liegenschaftssteuern auf Zweitliegenschaften abgestimmt.

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E-ID-Gesetz

Am 28. September 2025 haben die Schweizer Stimmberechtigten über Bundesgesetz über den elektronischen Identitätsnachweis und andere elektronische Nachweise (E-ID-Gesetz) abgestimmt.

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Erläuterungen des Bundesrates

Gut zu wissen