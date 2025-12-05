Volksabstimmung vom 28. September 2025
Am 28. September 2025 haben die Schweizer Stimmberechtigten über zwei Vorlagen abgestimmt.
Vorlagen
Liegenschaftssteuern auf Zweitliegenschaften
Am 28. September 2025 haben die Schweizer Stimmberechtigten über die kantonalen Liegenschaftssteuern auf Zweitliegenschaften abgestimmt.
E-ID-Gesetz
Am 28. September 2025 haben die Schweizer Stimmberechtigten über Bundesgesetz über den elektronischen Identitätsnachweis und andere elektronische Nachweise (E-ID-Gesetz) abgestimmt.